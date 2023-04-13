На продукцию не было соответствующих документов
В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора совместно специалистами Бурятской таможни пресекли вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом.
Из страны пытались вывезти два саженца жимолости и 12 саженцев розы. Это является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Граждане Монголии пытались ввезти в Российскую Федерацию 2,67 кг охлаждённой баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг варёной говядины.
- Подконтрольная продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, - сообщили в Россельхознадзоре.
В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.
В Бурятии уничтожат мясо, ввезённое туристами из Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Денис Авдеев провёл приём граждан в столице Бурятии
На продукцию не было соответствующих документов
Его примет в июне Чаа-Хольский район республики
Его творческий вечер пройдёт в рамках Забайкальского международного кинофестиваля
В республике местами небольшой снег
Соревнования состоятся в Селенгинском районе
Детей просят нарисовать оригинальные работы о своём регионе
За медали сразятся около 200 сильнейших спортсменов
На соревнования приедут Алиса Жамбалова и Виктория Невьянцева
Праздничные мероприятия стартуют в городе 7 мая
Участников познакомят с традиционными забавами и кухней сойотов
Мальчики получили имена Матвей и Егор
Мемориальные знаки появятся в Ленинградской и Калужской областях
В регионе объявлены итоги ежегодного областного конкурса
Также здесь проведут косметический ремонт