В Бурятии уничтожат мясо, ввезённое туристами из Монголии

В Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора совместно специалистами Бурятской таможни пресекли вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом.Из страны пытались вывезти два саженца жимолости и 12 саженцев розы. Это является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.Граждане Монголии пытались ввезти в Российскую Федерацию 2,67 кг охлаждённой баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг варёной говядины.- Подконтрольная продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, - сообщили в Россельхознадзоре.В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.