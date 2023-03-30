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Забайкалец получил благодарность президента за спасение людей

Забайкалец получил благодарность президента за спасение людей
Общество,  Фото:из архива Сергея Карлина
Сергея Карлина отметили за смелые и решительные действия

Благодарность президента Российской Федерации объявлена сотруднику администрации Шелопугинского района Забайкалья, 36-летнему Сергею Карлину за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в соответствующем распоряжении президента на сайте Кремля.

Сам Сергей Карлин считает, что получил поощрение главы государства за работу во время наводнения в районе летом 2019 года.

- Нас тогда в 4 утра по боевой тревоге подняли, и с 6 утра мы занимались эвакуацией на протяжении двух суток, - рассказал забайкалец.

Сейчас он консультант администрации Шелопугинского района по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций – начальник единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

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