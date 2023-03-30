Сергея Карлина отметили за смелые и решительные действия
Благодарность президента Российской Федерации объявлена сотруднику администрации Шелопугинского района Забайкалья, 36-летнему Сергею Карлину за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в соответствующем распоряжении президента на сайте Кремля.
Сам Сергей Карлин считает, что получил поощрение главы государства за работу во время наводнения в районе летом 2019 года.
- Нас тогда в 4 утра по боевой тревоге подняли, и с 6 утра мы занимались эвакуацией на протяжении двух суток, - рассказал забайкалец.
Сейчас он консультант администрации Шелопугинского района по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций – начальник единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкалец получил благодарность президента за спасение людей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следующий этап всероссийского конкурса пройдёт в мае
В республике насчитали семь проблемных домов
На ней изобразят районы, города и озеро Байкал
В нём соревновались юные спортсмены младше 13 лет
Сергея Карлина отметили за смелые и решительные действия
24 награды выиграли спортсмены республики
В республике проведут фестиваль «Хрустальный нерпёнок»
Медика поощрили за заслуги в области здравоохранения
Отдушины-продухи существенно ослабляют лёд
Она построена в рамках проекта государственно-частного партнёрства по программе «ПроШкола»
Главный государственный санитарный врач региона подписал постановление
И только 17% выступили против
Мальчик исполнял песню Виктора Цоя
Плановая проверка завершится к лету
Люди считают, что энергетики над ними издеваются