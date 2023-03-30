Забайкалец получил благодарность президента за спасение людей

Общество, Фото: из архива Сергея Карлина

Сергея Карлина отметили за смелые и решительные действия



Благодарность президента Российской Федерации объявлена сотруднику администрации Шелопугинского района Забайкалья, 36-летнему Сергею Карлину за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в соответствующем распоряжении президента на сайте Кремля.



Сам Сергей Карлин считает, что получил поощрение главы государства за работу во время наводнения в районе летом 2019 года.



- Нас тогда в 4 утра по боевой тревоге подняли, и с 6 утра мы занимались эвакуацией на протяжении двух суток, - рассказал забайкалец.



Сейчас он консультант администрации Шелопугинского района по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций – начальник единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



