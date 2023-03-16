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В Бурятии ремонт моста через Итанцу завершат в этом году

В Бурятии ремонт моста через Итанцу завершат в этом году
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Жители села Лиственничное смогут воспользоваться новым мостом до нового года

В Прибайкальском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Итанца в селе Лиственничное. В прошлом году старый мост полностью разобрали, установили опоры ригеля. Уже в апреле строители планируют установку железобетонных балок пролётных строений и другие работы. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РБ, для жителей Лиственничного мост имеет большое значение. Он связывает их с соседним селом Кома, в котором находятся все социальные объекты: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

- Работы идут в графике и даже с некоторым опережением. В прошлом году подрядчик выполнил часть работ, запланированных на 2023 год. Будем следить, чтобы все работы продолжались в заданном темпе, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Напомним, в этом году в Прибайкальском районе продолжится ремонт дорог местного значения в сёлах Югово (ул. 40 лет Победы), Татаурово (ул. Новая) и на станции Таловка (ул. Социальный городок).

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