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В Бурятии определили победителей среди спортклубов ссузов

В Бурятии определили победителей среди спортклубов ссузов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В следующий этап путёвку получила команда БРПК

15 марта в Бурятии прошёл локальный этап «Лиги чемпионов среди студенческих групп спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия».

Мероприятие собрало студентов шести спортивных клубов – команд, состоящих из победителей спартакиад спортивных клубов ПОО среди студенческих групп очного обучения:
- «Триумф», Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта;
- «Юность», Байкальский колледж туризма и сервиса;
- «Легион», Байкальский колледж недропользования;
- «Аграрий», Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова;
- «Прометей», Бурятский колледж технологий и лесопользования;
- «Олимп», Бурятский республиканский педагогический колледж.

Спартакиада прошла по шести видам спорта: стритбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол, настольный теннис, дартс, шашки и шахматы. Система проведения – круговая. Все виды спорта проводились в командном зачёте.

Группа 4311 факультета физической культуры и спорта Бурятского республиканского педагогического колледжа достойно выступила и в каждом виде спорта заняла все первые места. Теперь команда колледжа будет представлять Бурятию на межрегиональном турнире, который пройдёт в июне этого года в Чите. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Бурятия ссузы спортивный клуб спартакиада соревнования спорт студенты

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