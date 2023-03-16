В Бурятии определили победителей среди спортклубов ссузов

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В следующий этап путёвку получила команда БРПК



15 марта в Бурятии прошёл локальный этап «Лиги чемпионов среди студенческих групп спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия».



Мероприятие собрало студентов шести спортивных клубов – команд, состоящих из победителей спартакиад спортивных клубов ПОО среди студенческих групп очного обучения:

- «Триумф», Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта;

- «Юность», Байкальский колледж туризма и сервиса;

- «Легион», Байкальский колледж недропользования;

- «Аграрий», Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова;

- «Прометей», Бурятский колледж технологий и лесопользования;

- «Олимп», Бурятский республиканский педагогический колледж.



Спартакиада прошла по шести видам спорта: стритбол (дисциплина «баскетбол 3х3»), волейбол, настольный теннис, дартс, шашки и шахматы. Система проведения – круговая. Все виды спорта проводились в командном зачёте.



Группа 4311 факультета физической культуры и спорта Бурятского республиканского педагогического колледжа достойно выступила и в каждом виде спорта заняла все первые места. Теперь команда колледжа будет представлять Бурятию на межрегиональном турнире, который пройдёт в июне этого года в Чите. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



