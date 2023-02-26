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Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому

Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из схемы их движения «выпало» сразу пять остановок

Из-за реконструкции тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе Улан-Удэ перекрыли движение сразу на нескольких улицах – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической). Путь следования маршруток № 27 и 57 из-за этого изменился. Последние теперь едут по улицам Заовражная, Демьяна Бедного, Майская, Лысогорская, Дзержинского и Гагарина.


В пресс-службе городской администрации рассказали: такая схема движения сохраняется и в направлении Элеватора, и в сторону Шишковки. Из неё временно «выпало» пять остановок – «улица Коллективная», «Титан Эльбрус», «улица Сенчихина», «улица Юного Коммунара» и «Баня №4» (синим цветом указана старая схема движения маршрута, красным – новая).
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