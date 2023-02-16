Теннисист из Бурятии завоевал 4 медали первенства ЦФО

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

По итогам соревнований спортсмен завоевал путёвку на первенство России



В Липецке с 6 по 12 февраля прошло первенство Центрального федерального округа России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет. В соревнованиях приняли участие 138 сильнейших спортсменов из 13 регионов ЦФО.



Успешно выступил спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. Теннисист, выступающий за Московскую область, выиграл командное «золото», а также серебряные медали в личном, мужском и смешанном парных разрядах.



По итогам турнира спортсмен завоевал путёвку на финальный этап – первенство России до 20 лет. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

