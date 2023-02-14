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В Улан-Удэ отправляют на склад новогоднюю иллюминацию

В Улан-Удэ отправляют на склад новогоднюю иллюминацию
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Там она пробудет до следующего Нового года

В Улан-Удэ приступили к демонтажу новогоднего городка на площади Советов, сообщает комитет городского хозяйства.

 

Первым делом специалисты «Горсвета» приступили к демонтажу светового оборудования, расположенного вблизи главной елки. Электрики уберут световой шатер, под которым располагается главная ель, стробоскопы и ёлочные шары. Потом демонтируют иллюминацию «Млечный путь».

Напоследок электрики оставят разбор и транспортировку новой иллюминации, которая появилась только в этом году, уберут шестиметровый световой шар.


Все демонтированные элементы новогодней иллюминации будут направлены на ревизию для устранения дефектов, а далее на специально оборудованные склады «Горсвета».

Демонтаж завершится к пятнице.

Новый год иллюминация

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