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Улан-удэнцев приглашают полюбоваться на красивых бабочек и стрекоз

Улан-удэнцев приглашают полюбоваться на красивых бабочек и стрекоз
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Выставка «Бабочки пушкинского детства» открылась в Этнографическом музее

С 18 января в выставочной юрте на территории Этнографического музея в Улан-Удэ начала работать новая выставка о бабочках из Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина. Здесь представлено около 500 бабочек, жуков и стрекоз.

- Выставка посвящена удивительному миру насекомых. Насекомых насчитывается более 1,5 млн видов. Это самый многочисленный класс мира животных. Насекомые играют важную роль в жизни и природе человека. Насекомые кормят нас. Пчёлы, шмели, бабочки, многие виды жуков опыляют цветки растений, а, как известно, плодоносят завязываются только из опылённых цветков. Мир насекомых можно сравнить с бесконечным космосом. И это, действительно, так, - рассказывают о выставке сотрудники музея.

Подробную экскурсию по выставке провела заведующая научно-экспозиционным отделом этнографического музея народов Забайкалья Эржена Найданова.

- У нас открылась замечательная, практически летняя выставка «Бабочки пушкинского детства». Наш замечательный друг и партнёр - государственный историк и литературный музей-заповедника Александра Сергеевича Пушкина привез замечательную выставку. Здесь в коллекции можно увидеть различных бабочек, которые присутствовали в жизни и детстве Александра Сергеевича Пушкина и есть ещё блок, посвященный экзотическим бабочкам, которые обитают в Эфиопии или же в тропиках, - рассказывает музеевед.

Выставка «Бабочки пушкинского детства» будет работать до конца февраля, со среды до воскресенья. Время с 09:00 до 17:30.


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выставка бабочки

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