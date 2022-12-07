Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на турнирах в СФО

Спортсмены вернулись домой с медалями



На прошлой неделе юные дзюдоисты Бурятии пополнили свою копилку золотыми, серебряными и бронзовыми наградами. Республику на соревнованиях представляла школа дзюдо и самбо «Кодокан».



С 1 по 2 декабря в Иркутске состоялся 33-й традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, на призы Иркутского авиационного завода. На турнир съехались более 150 спортсменов из городов Сибири и Дальнего Востока. Воспитанники «Кодокана» Даниил С. в весовой категории 55 кг и Дмитрий Р. в весовой категории 38 кг заняли третьи места. В командном зачёте, в составе сборной Бурятии, ребята также заняли почётное третье место.



3 декабря в городе Шелехов прошёл традиционный турнир по дзюдо памяти дважды героя Советского союза А.П. Белобородова. Награды выиграли: золотая медаль - Валентин Д. (66 кг), серебряная медаль – Даниил С., бронзовые медали – Анжил Д., Александр Х.



2 и 3 декабря в Барнауле были проведены всероссийские соревнования памяти борцов Алтайского края. В турнире участвовало 140 дзюдоистов из 22 регионов России. Бурятию представляла школа дзюдо и самбо «Кодокан». Воспитанник школы Рашид О. занял второе место.



Тренируют спортсменов Дмитрий Никулин и Сергей Байдаев, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

