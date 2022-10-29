«В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока», - отметили в дацане
Расширяют производство войлока в Иволгинском дацане. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7»
В дацане выставляют новую линию для расчёсывания шерсти.
- Команда из Обнинска будет обматывать барабаны специальной гарнитурой из Иваново для обработки грубой шерсти, - добавляют в группе.
- В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока. Новейшие технологии для улучшения жизни селян. Вклад в развитие сельского хозяйства, - отметили в Иволгинском дацане.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2022 года при Иволгинском дацане запустили цех по переработке шерсти овец. Уникальность цеха в том, что можно перерабатывать любой вид шерсти, то есть и тонкорунную, и грубошёрстную.
- Войлок начался получаться, даже более лучшим качеством, чем предполагали. Теперь два вида получаем войлока: обычный и белый, - сообщали тогда в Буддийской традиционной Сангхе России.
В Иволгинском дацане Бурятии расширяют производство войлока
Общество, Фото:
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