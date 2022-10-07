В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей



3 октября в селе Исинга Еравнинского района Бурятии состоялось открытие буддийского субургана. Он посвящён Будде медицины – Отошо Бурхан.



Строительство субургана прошло с соблюдением всех необходимых требований. Его украшают два каменных льва, символично охраняющих объект.



- В буддизме лев олицетворяет храбрость, благородство и постоянство. Считается, что в одном из своих воплощений Будда имел облик льва, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.



Лотос, расположенный между львами, олицетворяет творящие космические силы, а также незапятнанную чистоту и духовное совершенство.



- Отошо бурхан хун зониие убшэ зоболонhоо абарха,элдэб аюулhаа абарха , ядажа тулижа ябаhан зониие, амитан бухэниие бултыень абарха, - отметил Еши-Рабжам лама.



Ступа была возведена благодаря добровольным пожертвованиям жителей села Исинга, Еравнинского района. Строительство субургана поддержала администрация района, выделив тонну цемента для основания сооружения.

