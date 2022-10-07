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В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины

В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей

3 октября в селе Исинга Еравнинского района Бурятии состоялось открытие буддийского субургана. Он посвящён Будде медицины – Отошо Бурхан.

Строительство субургана прошло с соблюдением всех необходимых требований. Его украшают два каменных льва, символично охраняющих объект.

- В буддизме лев олицетворяет храбрость, благородство и постоянство. Считается, что в одном из своих воплощений Будда имел облик льва, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

Лотос, расположенный между львами, олицетворяет творящие космические силы, а также незапятнанную чистоту и духовное совершенство.

- Отошо бурхан хун зониие убшэ зоболонhоо абарха,элдэб аюулhаа абарха , ядажа тулижа ябаhан зониие, амитан бухэниие бултыень абарха, - отметил Еши-Рабжам лама.

Ступа была возведена благодаря добровольным пожертвованиям жителей села Исинга, Еравнинского района. Строительство субургана поддержала администрация района, выделив тонну цемента для основания сооружения.
Еравнинский район Бурятия буддизм субурган ступа

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