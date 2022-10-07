Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей
3 октября в селе Исинга Еравнинского района Бурятии состоялось открытие буддийского субургана. Он посвящён Будде медицины – Отошо Бурхан.
Строительство субургана прошло с соблюдением всех необходимых требований. Его украшают два каменных льва, символично охраняющих объект.
- В буддизме лев олицетворяет храбрость, благородство и постоянство. Считается, что в одном из своих воплощений Будда имел облик льва, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
Лотос, расположенный между львами, олицетворяет творящие космические силы, а также незапятнанную чистоту и духовное совершенство.
- Отошо бурхан хун зониие убшэ зоболонhоо абарха,элдэб аюулhаа абарха , ядажа тулижа ябаhан зониие, амитан бухэниие бултыень абарха, - отметил Еши-Рабжам лама.
Ступа была возведена благодаря добровольным пожертвованиям жителей села Исинга, Еравнинского района. Строительство субургана поддержала администрация района, выделив тонну цемента для основания сооружения.
В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки на конкурс подаются по 14 октября
В Общественной палате Бурятии обсудили первые итоги частичной мобилизации
Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей
По форме она сильно отличается от уже известных наземных печей
В республике реализуется проект «Неотложка»
В этнографическом музее начинает работу новая выставка
Она расположена на острове Юность
Будет установлен приоритетный порядок предоставления жилья участникам специальной военной операции
Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе
Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе
Волонтёры оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам
По их словам, при повышении доходов покупательная способность граждан будет сохранена
Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды
Александр Халтагаров выиграл золотую медаль по шашкам