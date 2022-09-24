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В Бурятии пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова

В Бурятии пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
После молебна состоятся соревнования, концерт

29 сентября 2022 года в Иволгинском дацане пройдёт Этигэлтэ Хамба Ламын Найр – Праздник Хамбо Ламы Этигэлова, посвящённый 281-летию признания буддизма официальной религией России, 258-летию Института Пандито Хамбо Лам, 170-летию пребывания Пандито Хамбо Ламы Этигэлова в Драгоценном теле и 20-летию его возвращения к нам.

- Обычно в этот день проходили торжественный хурал и поклонение верующих Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, но во время пандемии всеобщее поклонение XII главе буддистов России отменено, молебен проходит во Дворце Пандито Хамбо Ламы Этигэлова только с участием лам. Это – особый молебен, когда священнослужители читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

После чего в 11 часов состоится официальная торжественная часть праздника, концерт деятелей искусств России, на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам мори урилдаан, стрельбе из национального лука сур харбаан, посвящённые Пандито Хамбо Ламе Этигэлову.

«Приглашаем верующих приехать в Иволгинский дацан на Праздник Хамбо Ламы Этигэлова, у вас будет возможность поклониться Великому Учителю у него во Дворце, а также посетить спортивные соревнования», - продолжили в дацане.

«Этот день – личный праздник Хамбо Ламы Этигэлова, поэтому его благословение будет особенно сильным и полезным для всех присутствующих», – отметил Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

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буддизм

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