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Иркутянин получил 16 лет за пособничество в убийстве

Иркутянин получил 16 лет за пособничество в убийстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло в 2016 году

Иркутским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Иркутска. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, совершённом по найму.

Уголовное дело расследовано сотрудниками Следственного комитета.

В суде установлено, что в 2015 году к подсудимому обратился один из предпринимателей Братска с предложением найти исполнителей для убийства его конкурента. За что было предложено вознаграждение в размере 4 млн рублей.

- Согласившись на предложение заказчика, в 2016 году мужчина приискал непосредственного исполнителя и способствовал ему в совершении убийства потерпевшего путём предоставления жилья, автомобиля и денег, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.

По ходатайству осуждённого дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддержано работником областной прокуратуры.

Суд с учётом вердикта присяжных заседателей, признавших подсудимого виновным, и, согласившись с мнением гособвинителя, назначил ему наказание в виде 16 лет 4 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

- При этом следует отметить, что мужчина уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как похищение человека, вымогательство, грабеж и др. Приговор не вступил в законную силу, - продолжили в прокуратуре.

Уголовные дела в отношении заказчика и исполнителя ранее были рассмотрены судом.
приговор суд

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