Убийство произошло в 2016 году
Иркутским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Иркутска. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, совершённом по найму.
Уголовное дело расследовано сотрудниками Следственного комитета.
В суде установлено, что в 2015 году к подсудимому обратился один из предпринимателей Братска с предложением найти исполнителей для убийства его конкурента. За что было предложено вознаграждение в размере 4 млн рублей.
- Согласившись на предложение заказчика, в 2016 году мужчина приискал непосредственного исполнителя и способствовал ему в совершении убийства потерпевшего путём предоставления жилья, автомобиля и денег, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.
По ходатайству осуждённого дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. Гособвинение поддержано работником областной прокуратуры.
Суд с учётом вердикта присяжных заседателей, признавших подсудимого виновным, и, согласившись с мнением гособвинителя, назначил ему наказание в виде 16 лет 4 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.
- При этом следует отметить, что мужчина уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как похищение человека, вымогательство, грабеж и др. Приговор не вступил в законную силу, - продолжили в прокуратуре.
Уголовные дела в отношении заказчика и исполнителя ранее были рассмотрены судом.
Иркутянин получил 16 лет за пособничество в убийстве
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Как развивается туристическая отрасль на Байкале
Участников ждут три соревновательные беговые дистанции
Зампредседателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов рассказал о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Подозреваемые проникли в чужую квартиру и забрали деньги и телефон
На возведение субургана было собрано свыше 600 тысяч рублей
Непонятно, кому и зачем могут потребоваться эти элементы инфраструктуры
В Бурприроднадзоре семье, нашедшей птенца, дали рекомендации по уходу за ним
Состоится 14 концертов
Преступление произошло весной этого года
Мероприятие состоится в конце августа
Мероприятие стартует в канун Дня хөөмея – тувинского горлового пения
Воздух прогреется до +23, +28 градусов
В городе будут организованы четыре точки сбора помощи
В столице Забайкалья пройдёт турнир по стрельбе
Добровольцы приведут в порядок фасады деревянных домов