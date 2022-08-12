Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Бурятский госуниверситет открыл 50 дополнительных бюджетных мест в педагогическом институте. Об этом ректор БГУ Алдар Дамдинов рассказал в интервью.
- У нас есть соглашение с минобрнауки Бурятии, которое было заключено по поручению главы республики, - пояснил он.
Фактически это договорники, но оплата за обучение будет идти из бюджета.
- Выпускники школ приходят на самые разные педагогические специальности. Это учителя истории, биологии, химии, русского языка. Благодаря этому около 100 человек в год мы будем выпускать каждый год для системы образования, - сказал Дамдинов.
Проблему с кадрами в образовании в статье «Мы решаем кадровые и миграционные проблемы Бурятии» отметил и глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В системе образования правительство не сидит сложа руки. Работает программа «Земский учитель». Также добавили количество мест в вузах Бурятии на подготовку педагогов, но пока по отдельным направлениям. Для ликвидации дефицита врачей и учителей в Бурятии потребуются годы. Поэтому эти направления приоритетны для правительства Бурятии на постоянной основе. Решение всех вышеперечисленных проблем возможно. Для этого правительство должно выбирать оптимальные пути решений и просто много «вкалывать», - заявил глава региона.
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
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