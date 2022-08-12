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Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии почти достиг 200

Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии почти достиг 200
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вновь происходят летальные исходы

Заболеваемость COVID в Бурятии продолжает резко расти. За минувшие сутки, 10 августа, выявили сразу 181 заражённого. При этом позавчера суточный прирост был +128 заболевших, а на прошлой недели регистрировалось по 50-70 случаев в сутки.

Подобные показатели в районе 180 новых больных за сутки в Бурятии были раньше, например, лишь в конце 2021 года.
 
В мае-июне-июле ситуация была очень спокойная. Одно время фиксировали всего по несколько заразившихся за сутки. Так что жители Бурятии массово сняли маски, многие стали пропускать вакцинацию. 

Подъём заболеваемости зафиксирован в целом по стране. Так, 10 августа, в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, это максимум с 23 марта. Заболеваемость планомерно растёт со второй половины июля. Вирусологи объяснили это тем, что туристы начали возвращаться из отпусков и привозить с собой новые варианты коронавируса. Всплеск специалисты прогнозировали как раз в августе.

На фоне роста числа заболеваемости в России обнаружили новый вариант коронавируса — гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Накануне сообщалось, что «дельтакроном» заболели первые шесть человек: пять в Петербурге и один в Москве. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», - комментировал Роспотребнадзор.

Отметим, за всё время в Бурятии зарегистрировано 139 035 случаев заражений коронавирусом. Из них 45% (62 025) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии в республике умерли 3040 больных ковидом. Накануне скончался один пациент, известно, что он был старше 65 лет. Кстати, летальных случаев раньше долгое время не было, лишь недавно вновь начались смерти среди больных коронавирусом.

За предыдущие сутки в стационары Бурятии госпитализировано 30 пациентов.

Сейчас в больницах получают лечение 142 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находится 751 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», врачи инфекционной больницы борются за жизнь 30-летней пациентки, у которой обнаружили сразу две серьёзные инфекции – коронавирусную и клещевой энцефалит. Девушка отдыхала на Щучьем озере несколько дней, где, вероятно, её укусил клещ. Вскоре её состояние стало стремительно ухудшаться, и она обратилась в больницу. На сегодня состояние пациентки врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Вакцину от коронавируса она получила в ноябре прошлого года, однако ревакцинацию не делала.

Главврач больницы Татьяна Сымбелова отметила, что большинство из тех, кто сейчас лежит в ковидном госпитале, либо ни разу не ставили прививки, либо пропустили ревакцинацию.

коронавирус профилактика

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