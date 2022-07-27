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В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов

В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
Общество, 
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал

В Тункинском и Забайкальском национальных парках в Бурятии, на озере Байкал в июле медведи всё чаще выходят к людям. Как раз в это время у них брачный период.

 
Медведи бродят по берегам рек, озера Байкал. Они не прочь полакомиться едой «диких» туристов и воруют пищу, рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Зоологи предупреждают автолюбителей и рыбаков: «Будьте бдительны, не засыпайте возле накрытых столов, иначе медведь невзначай полакомится вами!»

- «Свадебные обряды и происшествия» медведей приурочены к определённым местам или участкам. Медведицы с сеголетками (детёныши первого жизни) и неполовозрелые самцы стараются держаться подальше от таких «гулянок». Медвежата-сеголетки, а часто и годовички, боятся даже запаха взрослого самца, зная о последствиях «личной» встречи, - отметили в «Заповедном Подлеморье».

Человеку тоже следует быть осторожным. Находясь в сильном возбуждении, медведи неспровоцированно нападают на людей. Специалисты отмечают, что происходит это не часто, но зачастую трагично.

Туристов в очередной раз призвали не оставлять остатки пищи и не мусорить на природе, чтобы не привлечь медведей.

Сообщения о выходах медведей к людям в последнее время участились. Только за прошедшие сутки косолапые повстречались в Северо-Байкальском, Кабанском и Баргузинском районах.

До этого медведей несколько раз видели в Кабанском районе. На днях в районе Танхоя «хозяин тайги» напал на рыбаков. Люди спаслись, бросившись в воду


медведь

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