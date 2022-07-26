В Бурятии на рыбаков напал агрессивный медведь





При встрече со зверем нужно помнить, что медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться. Не поворачивайтесь к нему спиной!



Не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бегство всегда провоцирует преследование.



Медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра.



Если медведь все-таки пытается приблизиться, в 90 процентах случаев хватает резкого свиста или неожиданного хлопка в ладони, чтобы зверь побежал прочь.



Если он продолжает приближаться, можно бросить в него камешек. Как правило, это работает, так как медведи боятся всего неожиданного. Или же можно подкинуть вверх рюкзак.



Шанс подвергнуться нападению медведя у одного человека значительно выше. Так что в местах отдыха за пределами населённых пунктов не удаляйтесь от основной массы отдыхающих, не отпускайте далеко от себя детей, постоянно держите их в поле зрения. Ни в коем случае нельзя подкармливать медвежат и приближаться к ним. Если вы увидели в лесу труп животного, или что-то присыпанное землей, немедленно покиньте это место - это может быть добыча медведя.





