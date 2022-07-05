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В Бурятии ушла из жизни ветеран службы профилактики СПИД

В Бурятии ушла из жизни ветеран службы профилактики СПИД
Общество, 
Людмила Левантуева ушла из жизни после продолжительной болезни

5 июля после продолжительной тяжёлой болезни ушла из жизни Левантуева Людмила Анатольевна, заслуженный врач Бурятии, ветеран службы профилактики СПИД, с 1992 по 2017 годы заведующая клиническим отделом Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Ей было 60 лет.

Людмила Анатольевна родилась 19 июля в 1961 году в селе Турунтаево Прибайкальского района. Окончила в 1986 году Иркутский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

- В качестве заведующей клиническим отделом внесла значительный вклад в развитие службы профилактики СПИД в республике, внедрила новые направления по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, оппортунистических и внутриутробных инфекций, добилась значительных изменений в улучшении качества оказываемой лечебно-профилактической помощи ВИЧ-инфицированным лицам, - сообщает СПИД Центр Бурятии.

 

Под руководством Людмилы Анатольевны работа клинического отдела претерпела значительные изменения. Был расширен перечень медицинских услуг населению по диагностике инфекционных заболеваний. Работа отдела дополнилась психотерапевтической помощью, был открыт кабинет дерматовенеролога. При её непосредственном участии был организован кабинет добровольного и анонимного дотестового консультирования. Одними из первых в России была организована социальная поддержка ВИЧ-инфицированных лиц.

За время работы Людмилы Анатольевны были внедрены современные методы лечения ВИЧ-инфицированных лиц. Она организовывала и координировала работу всей инфекционной службы республики по диспансерному наблюдению за ВИЧ-инфицированными.

Людмила Анатольевна пользовалась большим авторитетом в коллективе. Отличалась отзывчивым, коммуникабельным характером. Активно участвовала в общественной жизни. 
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