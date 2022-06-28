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28 июня

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Иркутские дзюдоисты выиграли две медали в Улан-Баторе

Иркутские дзюдоисты выиграли две медали в Улан-Баторе
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В Монголии прошёл международный турнир «Большой шлем»

Спортсмены Иркутской области выиграли золотую и серебряную медали на международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который с 24 по 26 июня проходил в Улан-Баторе в Монголии.

Иркутский спортсмен, серебряный призёр первенства Европы-2020 Махмадбек Махмадбеков боролся в весовой категории до 73 килограммов и провёл четыре схватки. В первой встрече он выиграл у спортсмена из Таджикистана. Затем оказался сильнее Обидхона Номонова из Узбекистана и Тохара Бутбула из Израиля, которые стали бронзовыми призёрами турнира. В финальной схватке Махмадбек Махмадбеков одержал победу над монгольским спортсменом Цогтбаатаром Ценд-Очиром и завоевал третью золотую награду турниров «Большой шлем» в своей карьере.

Дзюдоистка из Братска, вице-чемпионка Европы-2017 Алеся Кузнецова выступала в весовой категории до 52 килограммов и стала серебряным призёром международного турнира. Она одержала победу над соперницами из Монголии, Южной Кореи и Израиля. В решающей встрече братчанка уступила Диёре Келдиёровой из Узбекистана, которая стала обладательницей золотой награды.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Махмадбек Махмадбеков тренируется в спортивном клубе «Мори» в Иркутске под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Алеся Кузнецова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске.
Иркутская область дзюдо спорт международный турнир

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