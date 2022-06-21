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В окрестностях Улан-Удэ отметят гуннское летнее солнцестояние

В окрестностях Улан-Удэ отметят гуннское летнее солнцестояние
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Иволгинском районе пройдёт праздник «Наранай удэр»

Сегодня, 21 июня, в 20:00 в окрестностях Улан-Удэ отметят день летнего солнцестояния «Наранай удэр». В рамках фестиваля гуннской культуры в городе Хунну, расположенном в районе посёлка Сужа Иволгинского района Бурятии, пройдут: древние практики и обряды, конкурс красоты и талантов, разжигание большого костра и хоровод-ёхор вокруг огня.

Праздник продолжится 22 июня в 12:00. В этот день состоятся театрализованные бои древних воинов; ярмарка города ремесленников; мастер-классы для детей и их родителей по гуннской кухне, кузнечному делу и шитью одежды; обрядовые представления, показывающие традиционный гуннский уклад.

Напомним, что праздник проходит в рамках международной ассамблеи народов исторических городов Евразии. С 23 июня мероприятия пройдут в Иркутской области. В селе Усть-Алтан Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа состоится круглый стол с участием делегатов и представителей власти региона, на котором будет провозглашено создание ассоциации исторических городов Евразии в Прибайкалье. Вечером состоится концерт на берегу Братского моря. Завершится ассамблея проведением Гэсэриады напротив священной горы Удактай, а также праздником летнего солнцестояния на острове Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия гунны хунну Иволгинский район фестиваль Праздники ассамблея

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