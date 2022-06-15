Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом

Заведующая отделением Дульдургинской центральной районной больницы награждена орденом Пирогова
Указом президента Российской Федерации от 14 июня 2022 года «За высокий профессионализм и оказание медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19)» орденом Пирогова посмертно награждена Цындыма Дашибалбарова. Она была заведующей отделением Дульдургинской центральной районной больницы в Агинском Бурятском округе.
- Цындыма Дашибалбарова с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 находилась в первых рядах медицинских работников, в самом эпицентре сражения с пандемией, работала сутками, без выходных и отпусков, вела за собой молодых коллег, самоотверженно оказывала медицинскую помощь больным с COVID-19 в инфекционном отделении. Как самый опытный врач, она всегда брала на себя самых сложных пациентов, с тяжёлыми сопутствующими патологиями… С профессиональным подходом Цындыма Дашибалбарова разработала алгоритм тактики ведения и маршрутизации пациентов с COVID-19 разной степени тяжести для быстрого реагирования на принятие правильного медицинского решения на всех этапах ведения пациентов, - рассказали в Дульдургинской центральной районной больнице.
С марта 2020 года, подвергая риску свою жизнь, ежедневно с полной самоотдачей Цындыма Дашибалбарова оказывала медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, но избежать заражения ей не удалось. Врача не стало 15 декабря 2020 года.
- Цындыма Дашибалбарова всегда была отзывчива и приветлива, открыта и внимательна к каждому, легко находила общий язык с пациентами, помогала коллегам принять правильное решение. Была на связи 24 часа в сутки, несмотря на выходные. Её знают и будут помнить почти в каждом доме Дульдургинского района и за его пределами. Она пользовалась несомненным авторитетом и уважением у каждого пациента, большинство из которых она знала по именам, - вспоминают пациенты.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, труд и любовь к работе Цындыма Дашибалбарова была отмечена многочисленными почётными грамотами районного, окружного уровней и районной больницы. В 2010 году награждена благодарственным письмом губернатора Забайкалья, в 2018 году награждена благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации.
Врача из Агинского округа посмертно наградили орденом
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