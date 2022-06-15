В Бурятии на жильё для сирот направят более 325 млн рублей

Жилое помещение получат 161 человек



В 2022 году в Бурятии на обеспечение жильём детей-сирот предусмотрена субсидия в размере 325,4 млн рублей. Львиную долю финансирования составляют средства федерального бюджета: 305,9 млн рублей. На эти деньги планируется предоставить жилье 161 человеку, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.



По словам министра социальной защиты населения республики Татьяны Быковой, сейчас в сводном списке состоит 4839 человек из числа детей-сирот старше 18 лет, нуждающихся в жилье. Для решения проблемы в целом требуется 12,2 млрд рублей в ценах на II квартал 2022 года.



В ведомстве отметили, что была сформирована и согласована с органами местного самоуправления потребность в 161 жилом помещении для муниципальных районов и городских округов в целях формирования спецжилфонда, а затем направлена в министерство строительства региона.



По информации управления капитального строительства правительства РБ, на конец мая 2022 года на средства федеральной субсидии заключено 56 госконтрактов на сумму более 77, 4 млн рублей, из них оплачено 26 жилых помещений на 35, 8 млн рублей. На стадии заключения 6 госконтрактов на сумму 9,2 млн рублей.

