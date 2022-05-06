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Коронавирус в Бурятии устремился вверх

Коронавирус в Бурятии устремился вверх
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост больных ковидом в республике увеличивается

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии понемногу растёт. За минувшие сутки в Бурятии выявили 42 больных коронавирусом. Это на пять человек больше, чем днём ранее.

Так, если вчера зарегистрировали 42 новых заражённых, позавчера их было 37, а до этого всего по 17 и 10.

Общее число случаев заболевания за всё время составляет 136 117. Из них 44% (60 165) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии в Бурятии коронавирус унёс жизни 3014 человек.

За прошедшие сутки скончался один больной. Официально о нём сообщают, что это был человек младше 65 лет (сколько ему было – 60, а может, и 20 лет, власти не раскрывают). Отметим, позавчера также был один летальный исход.

На утро 6 мая в стационарах получают лечение 143 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано всего четыре человека, тогда как накануне на лечение в больницы отправились 17 больных.

В отделениях реанимации находится 43 больных, из которых восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 272 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», после двухлетнего перерыва в этом году День Победы отметят с прежним размахом и без ограничений. Накануне управление Роспотребнадзора по Бурятии попросило местных жителей соблюдать 9 мая масочный режим. Штрафовать за отсутствие масок, правда, не будут.

5 мая главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики с просьбой не бросать вакцинацию от коронавируса. Она нужна, чтобы не было всплеска заболеваемости осенью.

коронавирус профилактика

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