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Улан-удэнцев просят носить маски 9 мая

Улан-удэнцев просят носить маски 9 мая
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жителей столицы Бурятии призвали соблюдать масочный день во время празднования Дня Победы

Как сообщал «Байкал-Daily», после двухлетнего перерыва в этом году День Победы отметят с прежним размахом и без ограничений. Однако управление Роспотребнадзора по Бурятии просит местных жителей на долгожданном празднике соблюдать масочный режим.

- Распространение инфекции всё же продолжается. На фоне мероприятий, которые у нас пройдут 8 и 9 мая, требуется соблюдение дополнительных профилактических мероприятий. Они не сложные, все мероприятия у нас будут проходить в полном объёме без ограничений. При этом основная профилактическая мера – это ношение масок. Касается это всех участников торжественного мероприятия и участников акции «Бессмертный полк», - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Кузьмина отметила, что это просто просьба к жителям Бурятии. Никого за неношение масок во время парада Победы и массовых гуляний штрафовать не будут.

- Также рекомендуется соблюдать элементарные требования гигиены. Обрабатывать руки, пользуясь антисептиками. Эти меры поспособствуют значительно снизить риски заражения и возможного подъёма заболеваемости. Это рекомендации, никого выгонять и штрафовать не будут, - добавила замруководителя управления Роспотребнадзора.
масочный режим коронавирус профилактика День Победы

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