 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

Жителей Бурятии призвали не бросать вакцинацию от коронавируса

Жителей Бурятии призвали не бросать вакцинацию от коронавируса
Власть, 
К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев

5 мая главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики с просьбой не отказываться от вакцинации.

- Вчера прошло очередное заседание республиканского оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы по дальнейшему снижению и профилактике COVID-19. Да, заболеваемость снижается, но несмотря на снижение, в стационарах все еще большое количество пациентов, в том числе и в отделениях реанимации. Около 75% заболевших на сегодня – это непривитые лица. Необходимо нам и дальше соблюдать все профилактические меры, в том числе вакцинироваться и ревакцинироваться, что крайне важно в преддверии осени, когда начнется сезон роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. К сентябрю важно выработать достаточный иммунитет, - пояснил Сергей Ханхареев.

Также внёс предложение в адрес глав муниципальных образований, руководителей министерств, ведомств взять на особый контроль оптимальный температурный режим в жилых домах и организованных коллективах. Его несоблюдение может привести к возникновению, распространению и осложнению эпидситуации.




коронавирус профилактика Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Финуправление администрации Кабанского района лучшее в Бурятии
Финуправление администрации Кабанского района лучшее в Бурятии
Власть, 05.05.2022
В республике подвели итоги по качеству управления муниципальными финансами
Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии
Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии
Власть, 05.05.2022
Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе  
Губернатор Забайкалья навестил раненого офицера из Бурятии
Губернатор Забайкалья навестил раненого офицера из Бурятии
Власть, 04.05.2022
Настроение у получившего ранения на Украине Балдана Цыдыпова бодрое
Глава Бурятии рассказал о 14 важных решениях, принятых за неделю
Глава Бурятии рассказал о 14 важных решениях, принятых за неделю
Власть, 04.05.2022
Были приняты решения от появления частных детсадов в сёлах до компенсаций малому бизнесу
Глава Бурятии отметил Первомай в поле
Глава Бурятии отметил Первомай в поле
Власть, 04.05.2022
Алексей Цыденов управлял рекультиватором во время старта посевной кампании
Министр культуры показала ремонт в двух музеях
Власть, 29.04.2022
Соёлма Дагаева сняла видео для подписчиков
Юрию Трутневу презентовали проект нового терминала аэропорта Улан-Удэ
Юрию Трутневу презентовали проект нового терминала аэропорта Улан-Удэ
Власть, 29.04.2022
По словам полпреда президента в ДФО, нынешнее здание аэропорта «не очень подходит для Улан-Удэ»
Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Власть, 29.04.2022
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии успокаивает население
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Власть, 29.04.2022
Ходить сейчас в сквере оказалось опасно
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Власть, 28.04.2022
Уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
Власть, 28.04.2022
Инициативу объяснили стремлением помнить историю
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Власть, 28.04.2022
Сергей Ханхареев отговаривает от поездок на природу
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Власть, 28.04.2022
Глава Бурятии рассказал о красивейших песчаных пляжах
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Власть, 28.04.2022
В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Власть, 28.04.2022
В жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^