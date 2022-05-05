Жителей Бурятии призвали не бросать вакцинацию от коронавируса

К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев



5 мая главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики с просьбой не отказываться от вакцинации.



- Вчера прошло очередное заседание республиканского оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы по дальнейшему снижению и профилактике COVID-19. Да, заболеваемость снижается, но несмотря на снижение, в стационарах все еще большое количество пациентов, в том числе и в отделениях реанимации. Около 75% заболевших на сегодня – это непривитые лица. Необходимо нам и дальше соблюдать все профилактические меры, в том числе вакцинироваться и ревакцинироваться, что крайне важно в преддверии осени, когда начнется сезон роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. К сентябрю важно выработать достаточный иммунитет, - пояснил Сергей Ханхареев.



Также внёс предложение в адрес глав муниципальных образований, руководителей министерств, ведомств взять на особый контроль оптимальный температурный режим в жилых домах и организованных коллективах. Его несоблюдение может привести к возникновению, распространению и осложнению эпидситуации.









