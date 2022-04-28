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Улан-удэнцам рассказывают о жестокости НАТО

Улан-удэнцам рассказывают о жестокости НАТО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На открытии выставки зампред правительства Бурятии сказал эмоциональную речь

В Улан-Удэ открылась выставка о хронике жестокости НАТО.

Планшетная выставка «НАТО. Хроники жестокости» приуроченная к годовщине создания Североатлантического альянса (1949), начала работу в Улан-Удэ в ТРЦ «Пионер». Фото и видеосвидетельства предоставлены Государственным центральным музеем современной истории России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Выставка доступна для посещения в столице Бурятии до 13 мая.

В первый день работы выставку посетили заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов и министр культуры Соёлма Дагаева.

- На выставке представлены ещё не самые жестокие кадры, которые существуют. Мы знаем, каким варварским бомбардировкам подвергались мирные страны со стороны Североатлантического альянса. Мне невольно вспоминаются слова Маяковского, которые были написаны век назад: «пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой, - России не быть под Антантой. Левой! Левой! Левой!» Так и сейчас, России под НАТО не быть! - сказал зампред правительства, открывая выставку.

Отмечается, что выставка «предваряет большой мультимедийный просветительский проект по истории преступлений НАТО (1949–2022), над которым совместно работают российские учёные, ведущие музеи, архивы, информационные агентства».
 

Возрастное ограничение 16+

НАТО выставка

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