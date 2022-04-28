В Улан-Удэ врачи воссоздали пищевод новорождённому ребёнку

В Улан-Удэ спасли очередного малыша, родившегося с редким врождённым пороком – атрезией пищевода. При этом пороке пищевод прерывается, не соединяясь с желудком, так что ребёнок не может самостоятельно питаться. Буквально пару десятилетий назад таких детей могли не спасти, но сейчас им проводят сложнейшие «ювелирные» операции.
Малыш с атрезией пищевода родился в 6:40 утра. Его прооперировали в детской республиканской клинической больнице в тот же день. На помощь вновь приехал профессор из Иркутска Юрий Козлов, детский хирург с мировым именем.
- Поздно вечером, после успешно завершённой операции новорожденному ребёнку, мы вновь встретились с нашим другом, коллегой, профессором Юрием Андреевичем Козловым. Это очередная большая победа команды наших хирургов, анестезиологов, детских врачей, медицинских сестёр детской республиканской клинической больницы во главе с доктором Юрой. Операция прошла успешно, и, что самое важное, Юрий Андреевич отметил быстрое развитие хирургии Бурятии. По его словам, наши хирурги освоили все сложные операции, и в скором времени смогут проводить подобные вмешательства самостоятельно, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она поблагодарила Юрия Андреевича за постоянную поддержку и взаимопомощь. Отдельные слова благодарности Евгения Лудупова высказала в адрес главврача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева. Глава минздрава поделилась, что врачи учились вместе и дружат ещё со студенческой скамьи.
- Будь здоров, малыш! – пожелала Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние пару лет в Улан-Удэ врачи успешно провели несколько подобных операций детям, родившимся с атрезией пищевода. В феврале Юрий Козлов также прооперировал малыша в первый день его жизни.
В марте 2021 года Юрий Козлов провёл в Улан-Удэ операцию новорождённому с такой же аномалией. В июне 2021-го в столицу Бурятии для проведения аналогичной операции приезжал заместитель главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы Симон Полоян.
Атрезия пищевода встречается раз на 3-5 тысяч новорождённых.