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В Улан-Удэ успешно провели операцию малышу с редкой аномалией

В Улан-Удэ успешно провели операцию малышу с редкой аномалией
Общество,  Фото:скриншот
Специалисты отмечают, что каждый случай не похож на другой, соответственно, каждая операция уникальна

В Улан-Удэ спасли новорождённого с редкой аномалией пищевода.

- Полчаса назад профессор, д.м.н. Юрий Андреевич Козлов успешно завершил операцию по коррекции врожденной аномалии развития - атрезии пищевода новорожденному, которому пока ещё нет и суток жизни, - сообщили накануне вечером в Детской республиканской клинической больнице.

Ассистировали профессору Зорьян Дандарович Цыренов и Дмитрий Владимирович Васильев. Анестезиолог - Наталья Александровна Приходько.

- Эндоскопическая операция эзофаго-эзофагоанастамоза длилась 2 часа 5 мин. Каждый случай не похож на другой, соответственно, каждая операция уникальна. Бригада под руководством Юрия Андреевича с работой справилась. Теперь предстоит выходить ребёнка, - отметили в больнице.

Сейчас малыш переведён из операционного блока в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых.

Как сообщал «Байкал-Daily», у новорождённого была выявлена атрезия пищевода – врождённая аномалия, когда нет обычного соединения пищевода с желудком. Так как пищевод заканчивается слепо, ребёнок не может есть. При отсутствии лечения такой порок развития приводит к летальному исходу. Малышу была срочна нужна операция для восстановления проходимости пищевода.

Аномалию выявили во время беременности. Ещё до рождения ребёнка в городском перинатальном центре проводились консилиумы по выбору тактики ведения беременности и родов. В консилиумах онлайн принимали участие в том числе специалисты из Москвы.

Ребёнок родился 12 февраля в 4 часа утра путём кесарева сечения. Его вес 2750 грамм, рост 49 см. Из перинатального центра он был переведён в отделение реанимации детской республиканской клинической больницы. Для операции малотравматичным эндоскопическим методом пригласили из Иркутска знаменитого детского хирурга с мировым именем Юрия Козлова.

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