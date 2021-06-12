Для спасения малыша в Улан-Удэ срочно прибыл специалист из Иркутска
12 июня, в День России, медики в Улан-Удэ спасли жизнь новорождённого, об этом рассказали в детской республиканской клинической больнице.
Первенец, очень желанный для родителей ребёнок, родился с весом 3310 гр днём 11 июня. У новорождённого оказалась тяжёлая патология – атрезия пищевода. Это означает отсутствие сообщения пищевода с желудком. Конец пищевода сообщается с трахеей, что смертельно опасно при попадании кислого содержимого пищевода в дыхательные пути.
- Ранее наши врачи проводили в таких случаях операции открытым доступом (классические разрезы). Сегодняшняя операция была проведена малотравматичным торакоскопическим методом, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
В Улан-Удэ из Иркутска для проведения операции экстренно прибыл известный специалист Симон Полоян. Он заместитель главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы. Ассистировал ему заведующий хирургическим отделением детской республиканской больницы Зорьян Цыренов.
Операция была проведена торакоскопическим методом (через маленькое отверстие эндоскопа). Было устранено патологическое сообщение пищевода с дыхательными путями и соединены оба конца разобщенного пищевода.
Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации, его состояние после операции стабильнее.
- Мы выражаем большую признательность Симону Степановичу, Юрию Андреевичу за помощь в становлении высокотехнологичной детской хирургии! С Днём России! Ещё одному новому гражданину спасена жизнь! Пусть все наши дети будут здоровы! – пожелали в детской больнице.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте в Улан-Удэ спасли малыша с такой же аномалией – атрезией пищевода. Операцию проводил ещё один детский хирург из Иркутска Юрий Козлов, врач с мировым именем. За эту операцию Юрий Козлов стал обладателем мартовской премии «Человек-поступок».
В Улан-Удэ спасли новорождённого с аномалией пищевода
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