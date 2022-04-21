Школьников в Бурятии научат управлять беспилотниками

В распоряжении обучающихся будет 46 беспилотных летательных аппаратов
20 апреля в региональном центре «Асториум» в Улан-Удэ юные участники заочного онлайн-обучения на образовательной платформе «Кибердром» прошли дистанционную сдачу экзамена по пилотированию беспилотными воздушными суднами.
- Ребята дистанционно сдали и теоретическую часть экзамена, и практико-ориентированный экзамен экспертам конкурса, - сообщает минобрнауки Бурятии.
Ребята в рамках образовательной программы обучились пилотированию, программированию, управлению и работе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе с инженерной установкой «Лоретт», предназначенной для приёма, демодуляции, декодирования, регистрации и обработки цифровой информации, передаваемой с искусственных спутников Земли, а также позволяющей проводить дистанционное зондирование нашей планеты и, конечно, собирали модели самолётов.
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Асториум» был открыт в прошлом году.
- В мае у нас начинается новая образовательная программа, которая называется «Пилотирование беспилотных летающих аппаратов». Она продлится 10 дней, с 16 по 26 мая. Мы приглашаем ребят республики, учеников 8-10 классов. В распоряжении ребят будет весь парк нашего регионального центра - 46 беспилотных летающих аппарата разных типов. Разумеется, всё это - обучение, проживание и питание для детей бесплатно, - рассказала руководитель центра Зоя Баганникова.
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