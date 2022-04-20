Количество мест увеличились с 20 до 87
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления увеличил количество мест в вузе, на которые будут принимать абитуриентов по направлению подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Технологии материалов», сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.
ВСГУТУ представил контрольные цифры приема на 2021/22 и 2022/23 учебные годы. Так, если по сравнению с предыдущим учебным годом количество мест по направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Технологии материалов» составило 20 мест, то сейчас всего выделено 87 бюджетных мест.
Отмечается, что сейчас устанавливаются цифры бюджетных и платных мест по каждому направлению на разные формы обучения.
В Бурятии вуз увеличил места на обучение по электронике, радиотехнике и системе связи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас сезон активности клещей
Выставка посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Кубой
Количество мест увеличились с 20 до 87
А студенты-художники представят свои работы
Построил площадку в 2009 году благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»
Накануне поздравляли тренера по футболу Василия Шантакова
К 9 мая праздничное оформление города будет завершено
Вакцинация продлится до середины мая
Девушки прошли курсы профмастерства
В школе начато служебное расследование
Конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» стартует 22 апреля
Православный праздник отмечают уже в ближайшее воскресенье
Конкурс провели в трёх возрастных категориях
Донорами стали 15 человек
Вылеты будут совершаться ежедневно