В Бурятии вуз увеличил места на обучение по электронике, радиотехнике и системе связи

Количество мест увеличились с 20 до 87



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления увеличил количество мест в вузе, на которые будут принимать абитуриентов по направлению подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Технологии материалов», сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.



ВСГУТУ представил контрольные цифры приема на 2021/22 и 2022/23 учебные годы. Так, если по сравнению с предыдущим учебным годом количество мест по направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи» и «Технологии материалов» составило 20 мест, то сейчас всего выделено 87 бюджетных мест.



Отмечается, что сейчас устанавливаются цифры бюджетных и платных мест по каждому направлению на разные формы обучения.

