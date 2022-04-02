Экспонентами выставки станут более 90 организаций
Масштабная международная выставка «Стройиндустрия- 2022» пройдёт в столице Бурятии. Мероприятие проведут с 6 по 8 апреля в физкультурно-спортивном комплексе.
Специализированная выставка «Стройиндустрия» проходит в Улан-Удэ уже 15-й год. В этом году впервые на одной площадке соберутся ведущие федеральные эксперты, участники с Дальнего Востока, Сибири и представители из зарубежья. На мероприятии будут представлены новинки в сферах строительства и ЖКХ, а также многое другое.
Участников и посетителей «Стройиндустрии» ожидает насыщенная деловая программа. В рамках выставки будет затронуто большое количество тем: от вопросов проектирования зданий и сооружений, новых строительных материалов до дизайнерских решений. Кроме этого, выставка станет крупной федеральной площадкой для обсуждения антикризисных мер в отраслях строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- Экспонентами выставки станут более 90 представителей организаций в сферах строительства и ЖКХ, - пояснил министр строительства РБ Николай Рузавин.
Также было инициировано проведение панельных сессий, в рамках которых будут рассмотрены острые проблемы и самые современные тренды в отраслях. В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти, участники из Дальнего Востока и Сибири, а также из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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В Улан-Удэ пройдёт международная выставка «Стройиндустрия- 2022»
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