В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд 2022»

Открытие первого этапа пройдёт 13 марта



В Бурятии разыграют кубок мотоклуба «Вольный Ветер» «Мотолёд 2022». Мотогонки проводятся на льду карьера около села Сужа Иволгинского района в три этапа: 13, 19 и 26 марта, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.



Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети); «Открытый без шипов»; «Открытый»; «Дорожные»; «Коляски» (Урал, Днепр, ИЖ, Ява с коляской).



Регистрация участников и тренировка по классам пройдёт 13 марта с 11:00 до 12:30, 19 и 26 марта – с 10:00 до 11:00. Открытие первого этапа состоится 13 марта в 12:30. 19 и 26 марта открытие соревнований начнётся в 11:00.



Кубок вручается по наибольшей сумме очков личного зачёта, начисленных спортсмену по итогам трёх этапов. По итогам трёх этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты.



Возрастное ограничение 0+

