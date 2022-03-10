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В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд 2022»

В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд 2022»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытие первого этапа пройдёт 13 марта

В Бурятии разыграют кубок мотоклуба «Вольный Ветер» «Мотолёд 2022». Мотогонки проводятся на льду карьера около села Сужа Иволгинского района в три этапа: 13, 19 и 26 марта, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.

Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети); «Открытый без шипов»; «Открытый»; «Дорожные»; «Коляски» (Урал, Днепр, ИЖ, Ява с коляской).

Регистрация участников и тренировка по классам пройдёт 13 марта с 11:00 до 12:30, 19 и 26 марта – с 10:00 до 11:00. Открытие первого этапа состоится 13 марта в 12:30. 19 и 26 марта открытие соревнований начнётся в 11:00.

Кубок вручается по наибольшей сумме очков личного зачёта, начисленных спортсмену по итогам трёх этапов. По итогам трёх этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты.

Возрастное ограничение 0+
кубок спорт мотогонки мотоспорт Бурятия Иволгинский район

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