От коронавируса скончались ещё девять жителей Бурятии



По данным управления Роспотребнадзора на утро 26 февраля в Бурятии зарегистрировано 121 803 случая заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (55 713) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 849 новых больных. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 777 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1674 коек: занято – 1177, свободно – 497 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3 %.



В стационарах получают лечение 1177 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находятся 120 пациентов (из них старше 65 лет – 90), на ИВЛ – 34 пациента (из них старше 65 – 24).



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 8580 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 96 093, в том числе за прошедшие сутки – 968 человек, дополнительно снято с наблюдения - 1316.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 831 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались девять человек – все старше 65 лет.



На 26 февраля всего первично привито 495 085 человек (68,8% от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 467 592 чел. (65,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 139 953 человек, завершили 124 478 человек, сообщили в республиканском оперштабе.

