В Улан-Удэ достраивают региональный центр по хоккею





Так, почти завершены монолитные работы, ведутся монтаж и установка систем кондиционирования, вентиляции и отопления, монтаж ограждений лестничных маршей и входных групп. Некоторые виды работ станет возможным выполнить после завершения теплового контура и подключения к сетям ТКГ-14.- В настоящее время тепловым контуром закрыто примерно 90% объекта. После его завершения станет возможным приступить ко внутренней отделке и непосредственной заливке ледовой арены, так как выполнение этих работ требует положительной температуры в здании. Планируется две ледовые арены - основная (28х60 метров) и малая тренировочная (20х45 метров), - сообщают представители управления капитального строительства правительства Бурятии.Строительство ведётся в рамках концессионного соглашения, заключенного между Республикой Бурятия в лице министерства спорта и молодёжной политики и концессионера ООО «Арена».Строящееся здание многофункциональной ледовой арены располагается на пересечении улиц Маяковского и Комсомольской в составе комплекса зданий Физкультурно-спортивного комплекса.Объект предусматривает непосредственно ледовую арену, трибуны для зрителей на 1960 мест, а также хостел для двух хоккейных команд на 56 человек.Общая сумма затрат на возведение объекта составляет порядка 1,4 млрд. руб.