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В Улан-Удэ достраивают региональный центр по хоккею

В Улан-Удэ достраивают региональный центр по хоккею
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Предусмотрена ледовая арена и трибуны для почти двух тысяч зрителей

Строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ близится к завершению.

Работы по строительству ведутся полным ходом, в марте 2022 года планируется подключение объекта к сетям ТГК14, сообщают представители ООО «Арена».

 

Так, почти завершены монолитные работы, ведутся монтаж и установка систем кондиционирования, вентиляции и отопления, монтаж ограждений лестничных маршей и входных групп. Некоторые виды работ станет возможным выполнить после завершения теплового контура и подключения к сетям ТКГ-14.

- В настоящее время тепловым контуром закрыто примерно 90% объекта. После его завершения станет возможным приступить ко внутренней отделке и непосредственной заливке ледовой арены, так как выполнение этих работ требует положительной температуры в здании. Планируется две ледовые арены - основная (28х60 метров) и малая тренировочная (20х45 метров), - сообщают представители управления капитального строительства правительства Бурятии.


Строительство ведётся в рамках концессионного соглашения, заключенного между Республикой Бурятия в лице министерства спорта и молодёжной политики и концессионера ООО «Арена».

Строящееся здание многофункциональной ледовой арены располагается на пересечении улиц Маяковского и Комсомольской в составе комплекса зданий Физкультурно-спортивного комплекса.

Объект предусматривает непосредственно ледовую арену, трибуны для зрителей на 1960 мест, а также хостел для двух хоккейных команд на 56 человек.

Общая сумма затрат на возведение объекта составляет порядка 1,4 млрд. руб.





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