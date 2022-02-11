В Улан-Удэ появится мини-футбольное поле в Солдатском

Спортивный объект построят в этом году
В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ этим летом построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он появится на улице Восточная.
Спортобъект включает в себя освещённое мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками.
В марте состоятся торги, по результатам которых определится подрядная организация для строительства объекта.
В прошлом году физкультурно-оздоровительные комплексы были построены у школ № 13, №43, №55, а в 103 микрорайоне появился стадион, сообщили в пресс-службе мэрии.
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