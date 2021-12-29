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Улан-удэнцы устроили сход из-за сотовой вышки в сквере

Улан-удэнцы устроили сход из-за сотовой вышки в сквере
Общество,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Сотовую вышку в сквере установили буквально за ночь

В Улан-Удэ жители микрорайона ПВЗ возмущены ситуацией с сотовой вышкой, которую установили на территории сквера «Радуга». Родители, пожилые и неравнодушные местные жители вышли на народный сход и потребовали, чтобы вышку снесли. Что интересно - её установили за одну ночь. Рабочие привезли детали, вырыли котлован и начали установку сооружения. Жителей никто о начале возведения вышки никто не предупредил.

На народный сход приехали председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов, а также представители комитетов по имуществу, архитектуре, транспорту и связи, компании, установившей вышку и глава Железнодорожного района. Народ поспешили успокоить.

- Комитет по управлению имуществом выделил землю, но она находится в сквере, близко к игровым зонам. Надо было изучить всё до конца, прежде чем давать разрешение. Мы приехали, посмотрели все документы. Наше предложение - договор расторгнуть, а вышку снести. Если есть возможность, то перенести ее в другое место. Все должны понять, что в парках, тем более возле детских площадок, таких сооружений не должно быть, - высказался Чимит Бальжинимаев.

Он сообщил, что вопрос этот поднимали ещё 1 декабря этого года на совместном заседании комитетов горсовета Улан-Удэ. Тогда депутаты также высказались против установки вышки.

Что касается сноса вышки, то все работы планируется провести либо до конца декабря (что маловероятно), либо в январе 2022 года.

- По формальным признакам комитет прав, но по человеческим - нужно было услышать жителей, - подытожил председатель горсовета Улан-Удэ.




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