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В Бурятии возле Байкала растёт огромная свалка

В Бурятии возле Байкала растёт огромная свалка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свалка образовалась из остатков множества щитовых домов

Несанкционированная свалка разрастается в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Северобайкальске.

Местные жители сообщили, что в микрорайоне Заречный долгое время ведётся несанкционированный сброс бытовых и промышленных отходов. Причем мусор сбрасывается в том числе в лесу, граничащем с микрорайоном, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

- Мы направляли запрос в администрацию Северобайкальска с просьбой пояснить происходящее. Чиновники, в свою очередь, сообщили, что земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка объёмом 40 тыс. куб. м в микрорайоне Заречный площадью 5 га, находится в собственности Северобайкальска, - сообщили активисты ОНФ.

В 2018 году городская администрация вывезла сюда остатки снесённых после пожаров порядка 380 щитовых домов, попавших в программу расселения из аварийного жилищного фонда.

Власти города обещали рекультивировать экологически опасный объект и в 2020 году провели работу по обоснованию цены на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию свалки. Сумма начальной максимальной цены контракта составила более 4,5 млн руб. Однако должного надзора за свалкой так и нет, продолжается несанкционированный сброс, объем мусора увеличивается, отмечают активисты ОНФ.

В бюджете Северобайкальска нужной суммы на решение проблемы нет. В декабре 2021 года была сформирована и направлена бюджетная заявка в министерство природных ресурсов и экологии Бурятии на получение субсидии для рекультивации свалки. Если сумма будет выделена, мусор вывезут в 2022 году.

- Ликвидация всех свалок в Центральной экологической зоне запланирована до 2024 года. Причём их нельзя ликвидировать путем захоронения, а только путём вывоза за территорию Центральной экологической зоны. В территориальной схеме за ликвидацию несанкционированных свалок прописана солидарная ответственность и муниципалитетов, и минприроды Бурятии. Поэтому содействие государственного ведомства необходимо. Найти выход, на наш взгляд, возможно путём софинансирования мероприятий, в том числе с привлечением средств через федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», в рамках которого будет проводиться работа по вывозу мусора со свалки в посёлке Усть-Баргузин, – прокомментировала эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» в Бурятии Юлия Сухарева.



свалка мусор ОНФ Байкал

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