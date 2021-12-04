Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея

В Бурятии завершился детский эстрадный конкурс «Лучики солнца»
В Улан-Удэ состоялся гала-концерт XXX межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай Туяа – Лучики солнца – 2021». В завершении шоу 17 финалистов получили награды, дипломы и денежные призы.
Победительнице конкурса, ученице Бурятского национального лицея Номине Ц. были вручены кубок, денежный приз в 20 тысяч рублей и сертификат на сумму 65 тысяч рублей на съёмку музыкального клипа. Номина Ц., а также одна из лауреатов Дарья М. получили приглашение на обучение в колледже искусств имени П.И. Чайковского.
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, призовые дипломы конкурса в разных номинациях и возрастных группах получили участники:
Дипломы финалистов
- Инга Ш., Иркутская область, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга, рук. Гилязова Баирма;
- Дарья Л., Курумканский район, с. Курумкан, КДМЦ МО «Курумканский район», рук. Бальжиев Саян;
- Хэшэгто Б., Джидинский район, улус Дэдэ Ичетуй, Верхне-Ичетуйский ОКСК, рук. Доржиева Дарима;
- Дмитрий Д., г. Улан-Удэ, гимназия №14, рук. Болотов Тимур.
Дипломы лауреатов III степени в номинации «Солисты»
В средней возрастной группе (10-13 лет)
- Павел Б., Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ГДШИ им Н.В. Дамиранова, рук. Рычихина Наталья;
- Санчир Р., г. Улан-Удэ, детская школа искусств им. Б. Ямпилова, рук. Сунрапова Дулма.
В старшей возрастной группе (14-17 лет)
- Букус Инга, Селенгинский район, филиал «СДК с. Гусиное Озеро», рук. Доржиева Татьяна.
Дипломы лауреатов II степени в номинации «Солисты»
В младшей возрастной группе (7-9 лет)
- Арсений Т., г. Улан-Удэ, детская школа искусств №4 им. Ю. Ирдынеева, рук. Лихачёва Олеся.
В средней возрастной группе (10-13 лет)
- Базарсадо Н., г. Улан-Удэ, детская школа искусств им. Б. Ямпилова, рук. Сунрапова Дулма.
В старшей возрастной группе (14-17 лет)
- Динара З., колледж искусств им. П.И. Чайковского, рук. Кириллова Екатерина.
Динаре также вручён денежный приз от Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н. а. СССР Г. Цыдынжапова.
Дипломы лауреатов I степени в номинации «Солисты»
В младшей возрастной группе (7-9 лет)
- Ева Б., г. Улан-Удэ, детская школа искусств № 6, рук. Хохрякова Ксения.
В средней возрастной группе (10-13 лет)
- Евангелина С., г. Улан-Удэ, детская школа искусств №7, рук. Воробьёва Елена.
В старшей возрастной группе (14-17 лет)
- Дарья М., г. Улан-Удэ, средняя общеобразовательная школа № 19, рук. Сунрапова Дулма.
Диплом лауреата III степени в номинации «Вокальный ансамбль»
- Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» (средняя группа), г. Улан-Удэ, АНО ЦДЮТ «Мүнгэн хонхонууд», ООО «Радиоканал «Буряад ФМ», рук. Будаева Оюна.
Диплом лауреата II степени в номинации «Вокальный ансамбль»
- Вокальное трио этностудии «Сарата уул», Джидинский район, с. Цагатуй, Цагатуйская СОШ им. Н.С. Сосорова, рук. Сосорова Анжелика.
Диплом лауреата I степени в номинации «Вокальный ансамбль»
- Квартет эстрадно-вокальной студии «Зазеркалье», Кабанский район, с. Кабанск, Кабанский ДДТ, рук. Огаркова Алёна.
Гран-при конкурса «Наранай туяа» завоевала ученица Бурятского лицея
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