В семье Татьяны и Александра шестеро детей
Даниил, Дарья, Денис, Диана, Давид – такие имена носят дети Татьяны и Александра из Газимуро-Заводского района Забайкалья. Недавно в их семье родился шестой ребёнок, которого назвали Доминик, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
- Мальчик родился ещё в августе, но регистрировать его рождение мама пришла сейчас, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Газимуро-Заводского района Ольга Швецова. – Семья очень дружная, живут в мире, взаимоподдержке. Сегодня не каждый решается иметь столько детей, поэтому желаем родителям сил, терпения и любви.
Напомним, что другая семья из Забайкалья называет свой детей на букву «А». Дочерей зовут Арина, Альбина, Анна и Александра.
Родители из Забайкалья называют своих детей на букву «Д»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В программе: показ спектаклей, лекции, финал конкурса и выставка
В столице республики на площади Ленина зажглась первая новогодняя ёлка в стране
Пассажиры могут познакомиться с историей города и его достопримечательностями
Церемония официального открытия прошла 1 декабря
Известный психолог заявила, что и в 2021 году ситуация не изменилась
Скульптура установлена в благодарность врачам, медсёстрам, а также младшему персоналу
В природе рысь редко попадается на глаза человеку
Остановки оснащают «умными» табло
Работы планируют завершить к 2023 году
Для детей открылись двери игровых центров и организаций допобразования
В городе подведены итоги голосования по благоустройству
Для строительства каменного храма на Стеклозаводе был подготовлен проект
Полёты планируют запустить уже в конце этой недели
В планах в том числе организовать электронную систему поиска могил
Новая общественная организация наметила план работы на декабрь