Супруги из Забайкалья называют своих детей на букву «А»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Дочки получили имена Арина, Альбина, Анна и Александра



Арина, Альбина, Анна – такие имена носят дочери Ирины и Николая из Александрово-Заводского района Забайкальского края. Недавно в их семье родилась четвёртая дочь, которую назвали Александрой.



- Родители четвертым ждали сына и для него приготовили имя Александр, - рассказывает заведующая отделом ЗАГС Александрово-Заводского района Наталия Сысюк. – Но у них родилась дочь, и этим именем назвали её. Семья очень дружная, живут в мире, взаимоподдержке. Первые три дочери сейчас учатся в школе.



Всего за девять месяцев 2020 года в Чите зарегистрировано 3727 актовых записи о рождении, а по всему Забайкальскому краю – 9336. Первое место по рождаемости в Забайкальском крае занимает Чита, здесь в 2019 году зарегистрировано 5056 актовых записи о рождении. Далее в пятерке лидеров идут Читинский район (773 актовых записи о рождении), Краснокаменский (620), Борзинский (510) и Агинский (461). Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

