В Бурятии выберут лучших глав поселений

Победителей наградят денежными премиями



В Бурятии объявлен конкурс на звание «Лучший глава городского, сельского поселения». Приём документов осуществляется с 25 октября по 13 ноября в электронном виде на адрес электронной почты kommcy@adm.govrb.ru или на бумажном носителе в приёмную комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 319.



Второй этап конкурса запланирован на 25 ноября. Конкурсанты представят проекты по теме «Инструменты развития территорий». При неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции проведение второго этапа возможно в онлайн формате.



Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней и денежными премиями:

- за первое место - 60 тысяч рублей;

- за второе место - 50 тысяч рублей;

- за третье место - 40 тысяч рублей.

