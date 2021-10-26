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В Бурятии выберут лучших глав поселений

В Бурятии выберут лучших глав поселений
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят денежными премиями

В Бурятии объявлен конкурс на звание «Лучший глава городского, сельского поселения». Приём документов осуществляется с 25 октября по 13 ноября в электронном виде на адрес электронной почты kommcy@adm.govrb.ru или на бумажном носителе в приёмную комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 319.

Второй этап конкурса запланирован на 25 ноября. Конкурсанты представят проекты по теме «Инструменты развития территорий». При неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции проведение второго этапа возможно в онлайн формате.

Как сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия», победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней и денежными премиями:
- за первое место - 60 тысяч рублей;
- за второе место - 50 тысяч рублей;
- за третье место - 40 тысяч рублей.
Бурятия конкурс сельские поселения муниципальные образования

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