В образовательных учреждениях продолжается месячник бурятского языка
20 октября в Улан-Удэ прошла городская интеллектуальная онлайн-игра «Юун? Хаана? Хэзээ?», посвящённая Году науки и технологий. Мероприятие провели на базе гимназии №29 в рамках месячника бурятского языка.
В игре приняли участие представители школ №13, №40, №47, №56, №59, №32, №8, №20, №25, №29, №43, №108, №50, №35 и №2, республиканской кадетской школы-интерната, детского сада «Алые Паруса». Все участники были распределены по трём лигам: младшая, средняя и старшая.
Победителями стали:
Младшая лига
1 место - СОШ №54
2 место –СОШ №108
3 место – Бурятская гимназия №29
Средняя лига
1 место – СОШ №43
2 место – СОШ №50
3 место – СОШ №35
Старшая лига
1 место – СОШ №47
2 место – СОШ №54
3 место – СОШ №32
3 место – Бурятская гимназия №29
Напомним, что этот октябрь в городских образовательных учреждениях посвящён бурятскому языку. В общеобразовательных учреждениях проходят различные познавательные мероприятия, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Школьники Улан-Удэ сыграли в интеллектуальную игру
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