В школах Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка

Мероприятия завершит городской фестиваль учителей бурятского языка



В образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка. Каждое учреждение активно реализует индивидуальный план мероприятий: конкурсы рисунков и фотографий, выставки, конкурсы чтецов, литературные чтения, караоке, классные часы, флешмобы, акции в поддержку бурятского языка, разнообразные интеллектуальные и познавательные игры, литературно-музыкальные гостиные, интерактивные площадки, сценические постановки и многое другое.



В школах города в онлайн-формате проходят также и общегородские мероприятия.



По 22 октября идёт приём видеозаписей конкурса чтецов «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» («Воспеваю тебя, мой город»), посвящённого 355-летию со дня основания Улан-Удэ (6+). Для участия необходимо отправить видеозапись на электронную почту namsaraeva.el@mail.ru. Допускается исполнение произведений поэтов Бурятии, изданных в литературном переводе. Итоги будут подведены к 28 октября.



20 октября в 14:00 состоится интеллектуальная онлайн-игра «Юун? Хаана? Хэзээ?» (6+) среди учащихся 2-4 классов и 5-8 классов – младшая лига; 9-11 классов – средняя лига; взрослых (педагогов и родителей) – старшая лига.



21 октября пройдёт открытое заседание муниципального предметного центра (МПЦ) по бурятскому языку. Тема: «Преподавание предметов «Бурятский язык» и «Бурятская литература» в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ: проблемы и перспективы».



27 октября будет проведена онлайн городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» (6+) среди учащихся 1-4 классов города Улан-Удэ. Олимпиада состоится в социальной сети ВКонтакте на странице муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ».



Первый муниципальный конкурс педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» (6+) состоится в онлайн формате. Каждый коллектив исполнит одну песню на бурятском языке. Приём заявок осуществляется до 18 октября, видеоролики принимаются до 24 октября этого года по адресу: namsaraeva.el@mail.ru. Итоги будут подведены 28 октября.



28 октября закроет цикл мероприятий городской фестиваль учителей бурятского языка (6+) в городском дворце детского (юношеского) творчества. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

