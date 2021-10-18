В школах Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка

Мероприятия завершит городской фестиваль учителей бурятского языка
В образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка. Каждое учреждение активно реализует индивидуальный план мероприятий: конкурсы рисунков и фотографий, выставки, конкурсы чтецов, литературные чтения, караоке, классные часы, флешмобы, акции в поддержку бурятского языка, разнообразные интеллектуальные и познавательные игры, литературно-музыкальные гостиные, интерактивные площадки, сценические постановки и многое другое.
В школах города в онлайн-формате проходят также и общегородские мероприятия.
По 22 октября идёт приём видеозаписей конкурса чтецов «Дуулан магтанаб түрэл хотоёо!» («Воспеваю тебя, мой город»), посвящённого 355-летию со дня основания Улан-Удэ (6+). Для участия необходимо отправить видеозапись на электронную почту namsaraeva.el@mail.ru. Допускается исполнение произведений поэтов Бурятии, изданных в литературном переводе. Итоги будут подведены к 28 октября.
20 октября в 14:00 состоится интеллектуальная онлайн-игра «Юун? Хаана? Хэзээ?» (6+) среди учащихся 2-4 классов и 5-8 классов – младшая лига; 9-11 классов – средняя лига; взрослых (педагогов и родителей) – старшая лига.
21 октября пройдёт открытое заседание муниципального предметного центра (МПЦ) по бурятскому языку. Тема: «Преподавание предметов «Бурятский язык» и «Бурятская литература» в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ: проблемы и перспективы».
27 октября будет проведена онлайн городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» (6+) среди учащихся 1-4 классов города Улан-Удэ. Олимпиада состоится в социальной сети ВКонтакте на странице муниципального центра развития бурятского языка «Хүгжэлтэ».
Первый муниципальный конкурс педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» (6+) состоится в онлайн формате. Каждый коллектив исполнит одну песню на бурятском языке. Приём заявок осуществляется до 18 октября, видеоролики принимаются до 24 октября этого года по адресу: namsaraeva.el@mail.ru. Итоги будут подведены 28 октября.
28 октября закроет цикл мероприятий городской фестиваль учителей бурятского языка (6+) в городском дворце детского (юношеского) творчества. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В школах Улан-Удэ продолжается месячник бурятского языка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победу праздновали юные игроки «Спарты»
На увеличение окладов планируют выделить более трёх миллиардов рублей
Водители были отмечены знаком отличия минтранса РФ
Жамсаран Цыдыпов стал серебряным призёром соревнований
Награды жители региона получили из рук губернатора
Прямые рейсы по этому направлению стартовали 19 сентября
Операция проводилась без вскрытия полости сердца
Здание состоит из 4 блоков
Получателю взятки назначили условный срок
Новые маршруты заработают со вторника
Мужчину не раз ловили пьяным за рулём машины
Решается дальнейшая судьба дикого зверя
Полицейские проверят торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов
Композиция будет переносной и появится в разных районах города
Деньги из сумки он забрал себе, а остальное сжёг