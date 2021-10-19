 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 октября

18 октября

Популярное

В нацпарке Бурятии проводится подсчёт численности ондатры

В нацпарке Бурятии проводится подсчёт численности ондатры
Общество,  Фото:pixabay.com
Численность популяции остаётся стабильной

Проведение подсчёта численности ондатры в национальном парке «Тункинский» проходит ежегодно весной и осенью на Енгоргинских и Койморских озерах.

Для этих работ используются лодки, блокноты, карандаши. Государственные инспектора подплывают к каждой хатке, норе и определяют жилая она или нет, а после записывают данные.

- Определить есть ли в них хозяева можно по следам их жизнедеятельности – кормовые столики, намывы, вылазы, экскременты на выступающих из воды корягах и кочках, - делится Алексей Бардашов, начальник отдела охраны животного мира.

Численность популяции остаётся стабильной благодаря высокой плодовитости и неприхотливости животных, так, в тёплые месяцы они дают два помета.

- Средний участок обитания семьи ондатры – 1 км береговой линии или 1 га полезной площади закрытого водоёма (заводи, старицы, пруды), а норы имеют всегда подводный выход. В местах с хорошей кормовой базой плотность жилищ может быть существенно выше, - отметили в национальном парке. 
ондатры национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителю Бурятии придётся копить на новую машину больше 8 лет
Жителю Бурятии придётся копить на новую машину больше 8 лет
Общество, 19.10.2021
Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
Большинство жителей Бурятии ходят на работу ради денег
Большинство жителей Бурятии ходят на работу ради денег
Общество, 19.10.2021
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу
В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак
В Бурятии пенсионерка через суд добилась отмены штрафа за собак
Общество, 19.10.2021
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
В Баргузинском районе Бурятии отремонтировали дорогу в лес
В Баргузинском районе Бурятии отремонтировали дорогу в лес
Общество, 19.10.2021
Большая вода этим летом смыла лесную дорогу 
На центральном рынке Иркутска нарушали антиковидные меры
На центральном рынке Иркутска нарушали антиковидные меры
Общество, 19.10.2021
С сентября возбуждено 16 административных дел 
Глава Бурятии примет участие в заседании президиума Госсовета
Глава Бурятии примет участие в заседании президиума Госсовета
Общество, 19.10.2021
Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве  
У жителя Бурятии конфисковали незарегистрированное оружие
У жителя Бурятии конфисковали незарегистрированное оружие
Общество, 19.10.2021
Сотрудники Бурприроднадзора пресекли незаконную охоту на косулю
В Бурятии число заболевших коронавирусом растёт
В Бурятии число заболевших коронавирусом растёт
Общество, 19.10.2021
Общее число случаев заражения превысило 61 тысячу
В Бурятии врачи показали предметы, которые проглотили дети
В Бурятии врачи показали предметы, которые проглотили дети
Общество, 19.10.2021
Это «коллекция», набравшаяся за три года
В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки
В Бурятии продавали полуфабрикаты без маркировки
Общество, 19.10.2021
Директора предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей 
В Бурятии «состарили» лес для вырубки
В Бурятии «состарили» лес для вырубки
Общество, 19.10.2021
Инженер по лесопользованию завысил возраст лесных насаждений для вырубки деревьев 
В Улан-Удэ отправили в колонию сбытчика «синтетики»
В Улан-Удэ отправили в колонию сбытчика «синтетики»
Общество, 19.10.2021
Мужчина совершил 20 наркопреступлений 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^