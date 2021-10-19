Численность популяции остаётся стабильной
Проведение подсчёта численности ондатры в национальном парке «Тункинский» проходит ежегодно весной и осенью на Енгоргинских и Койморских озерах.
Для этих работ используются лодки, блокноты, карандаши. Государственные инспектора подплывают к каждой хатке, норе и определяют жилая она или нет, а после записывают данные.
- Определить есть ли в них хозяева можно по следам их жизнедеятельности – кормовые столики, намывы, вылазы, экскременты на выступающих из воды корягах и кочках, - делится Алексей Бардашов, начальник отдела охраны животного мира.
Численность популяции остаётся стабильной благодаря высокой плодовитости и неприхотливости животных, так, в тёплые месяцы они дают два помета.
- Средний участок обитания семьи ондатры – 1 км береговой линии или 1 га полезной площади закрытого водоёма (заводи, старицы, пруды), а норы имеют всегда подводный выход. В местах с хорошей кормовой базой плотность жилищ может быть существенно выше, - отметили в национальном парке.
В нацпарке Бурятии проводится подсчёт численности ондатры
Общество, Фото:
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