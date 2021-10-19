В нацпарке Бурятии проводится подсчёт численности ондатры

Численность популяции остаётся стабильной



Проведение подсчёта численности ондатры в национальном парке «Тункинский» проходит ежегодно весной и осенью на Енгоргинских и Койморских озерах.



Для этих работ используются лодки, блокноты, карандаши. Государственные инспектора подплывают к каждой хатке, норе и определяют жилая она или нет, а после записывают данные.



- Определить есть ли в них хозяева можно по следам их жизнедеятельности – кормовые столики, намывы, вылазы, экскременты на выступающих из воды корягах и кочках, - делится Алексей Бардашов, начальник отдела охраны животного мира.



Численность популяции остаётся стабильной благодаря высокой плодовитости и неприхотливости животных, так, в тёплые месяцы они дают два помета.



- Средний участок обитания семьи ондатры – 1 км береговой линии или 1 га полезной площади закрытого водоёма (заводи, старицы, пруды), а норы имеют всегда подводный выход. В местах с хорошей кормовой базой плотность жилищ может быть существенно выше, - отметили в национальном парке.

