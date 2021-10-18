Министр культуры Бурятии подарила осуждённым женщинам книги





В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся I этап Дельфийского чемпионата среди осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Мероприятие посетила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В рамках чемпионата осуждённые показывали пьесу в четырёх действиях «Я не могу иначе…», в которой было задействовано 19 женщин.- Проведение чемпионата нацелено на реализацию творческих способностей, содействие гармоничному и социально полезному развитию личности, оказание положительного влияния на процесс социализации граждан, вступивших в конфликт с законом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По окончанию мероприятия Соелма Дагаева поблагодарила участниц и руководство за приглашение, а также подарила женщинам книги.Работы победителей регионального этапа Дельфийского чемпионата направят для участия в следующем туре. Итоги подведут в декабре в Санкт-Петербугском университете ФСИН России.