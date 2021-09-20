В Аге стартовал конкурс чтения на бурятском языке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нём участвуют студенты местных ссузов



С 12 по 15 октября в Агинском Бурятском округе в онлайн-формате состоится традиционный межмуниципальный конкурс художественного чтения на бурятском языке «Буряад хэлэеэ үргэн хүгжөөе!». Мероприятие проводится среди студентов округа в рамках фестиваля бурятского языка.



- Ежегодно в конкурсе принимают участие студенты Агинского педагогического колледжа имени Б. Ринчино, Агинского медицинского колледжа имени В. Чимитдоржиева, Агинской Буддийской академии и Могойтуйского аграрно-промышленного техникума, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.



Номинации конкурса: чтение на бурятском языке стихотворения о родном крае, о Родине (3 минуты); чтение на бурятском языке отрывка из произведений местных авторов (3 минуты). Заявки и конкурсные материалы принимаются до 8 октября на электронную почту agacnt@mail.ru.



Возрастное ограничение 16+

