В нём участвуют студенты местных ссузов
С 12 по 15 октября в Агинском Бурятском округе в онлайн-формате состоится традиционный межмуниципальный конкурс художественного чтения на бурятском языке «Буряад хэлэеэ үргэн хүгжөөе!». Мероприятие проводится среди студентов округа в рамках фестиваля бурятского языка.
- Ежегодно в конкурсе принимают участие студенты Агинского педагогического колледжа имени Б. Ринчино, Агинского медицинского колледжа имени В. Чимитдоржиева, Агинской Буддийской академии и Могойтуйского аграрно-промышленного техникума, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Номинации конкурса: чтение на бурятском языке стихотворения о родном крае, о Родине (3 минуты); чтение на бурятском языке отрывка из произведений местных авторов (3 минуты). Заявки и конкурсные материалы принимаются до 8 октября на электронную почту agacnt@mail.ru.
Возрастное ограничение 16+
В Аге стартовал конкурс чтения на бурятском языке
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