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В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу

В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте

В Иркутске проводится открытый конкурс эскизов по росписи въездной стелы на 12 километре Качугского тракта. Участникам в возрасте от 14 до 35 лет предстоит разработать эскиз по росписи для его дальнейшей реализации.

Для участия необходимо отправить заявку и приложить эскиз работы (материал стелы – металл). Также для отбора участников конкурса необходимо приложить к заявке не менее трёх качественных фотографий завершённых работ автора. Материалы принимаются в электронном виде в формате pdf, jpg. Материалы необходимо отправить на электронную почту irk.molod@gmail.com в срок до 30 августа.

Работу может выполнить как индивидуальный автор, так и авторский коллектив.

- Победителю конкурса выплачивается денежная премия в размере 15000 рублей. Участники конкурса, представившие работы высокого качества, рекомендуемые к реализации, могут быть приняты в министерство транспорта и дорожного хозяйства для прохождения стажировки, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Возрастное ограничение 12+
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