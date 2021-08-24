В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу

Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте



В Иркутске проводится открытый конкурс эскизов по росписи въездной стелы на 12 километре Качугского тракта. Участникам в возрасте от 14 до 35 лет предстоит разработать эскиз по росписи для его дальнейшей реализации.



Для участия необходимо отправить заявку и приложить эскиз работы (материал стелы – металл). Также для отбора участников конкурса необходимо приложить к заявке не менее трёх качественных фотографий завершённых работ автора. Материалы принимаются в электронном виде в формате pdf, jpg. Материалы необходимо отправить на электронную почту irk.molod@gmail.com в срок до 30 августа.



Работу может выполнить как индивидуальный автор, так и авторский коллектив.



- Победителю конкурса выплачивается денежная премия в размере 15000 рублей. Участники конкурса, представившие работы высокого качества, рекомендуемые к реализации, могут быть приняты в министерство транспорта и дорожного хозяйства для прохождения стажировки, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Возрастное ограничение 12+

