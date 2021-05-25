В Бурятии растёт темп прироста заражённых коронавирусом

Заболеваемость, набравшая темп, продолжает расти. В конце прошлой недели власти Бурятии признали третью волну коронавируса (вторая была осенью, после начала учебного года). Скачок заболеваемости произошёл после длительных майских выходных. Рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз.







В апреле и начале мая выявляли менее 30-ти заражённых ежедневно (минимум был 8 мая – 22 больных за сутки). Затем заболеваемость превысила показатели в более чем 30 заражённых, затем более чем в 40. В выходные зафиксирован резкий скачок: в субботу заявили уже о 60 заразившихся за сутки, в воскресенье – уже о 70 новых больных. В понедельник стало известно о 71 больном, а сегодня уже о 73-х.