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В Бурятии растёт темп прироста заражённых коронавирусом

В Бурятии растёт темп прироста заражённых коронавирусом
Общество, 
Третья волна коронавируса в Бурятии продолжает разрастаться

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 73 больных коронавирусом. Из них 53 в Улан-Удэ.

Из 73 новых случаев коронавируса 51 человека обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость, набравшая темп, продолжает расти. В конце прошлой недели власти Бурятии признали третью волну коронавируса (вторая была осенью, после начала учебного года). Скачок заболеваемости произошёл после длительных майских выходных. Рост произошёл во всех возрастных группах: так, среди подростков 15-17 лет заболеваемость выросла в пять раз.

В апреле и начале мая выявляли менее 30-ти заражённых ежедневно (минимум был 8 мая – 22 больных за сутки). Затем заболеваемость превысила показатели в более чем 30 заражённых, затем более чем в 40. В выходные зафиксирован резкий скачок: в субботу заявили уже о 60 заразившихся за сутки, в воскресенье – уже о 70 новых больных. В понедельник стало известно о 71 больном, а сегодня уже о 73-х.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 38 119. Из них 54% (20 409) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровел 36 691 человек, или 96%. Накануне вылечились от ковида 46 пациентов.

В субботу и воскресенье в Бурятии были редкие два дня, когда никто из больных коронавирусом не умирал. Но накануне вновь произошли летальные исходы – скончались три человека. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал жизни 889 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня получают лечение 370 пациентов с коронавирусной инфекцией (днём ранее было на пять человек больше).

В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет –23), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65-ти –13).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 448 коек, из них свободно 78. Занятость коечного фонда составляет 82 %.

Амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 2833 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с видеообращением в связи с ростом заболеваемости COVID-19. «У нас пришла третья волна, ковид «растёт». Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в три раза. Это очень большой рост», - подчеркнул глава, напомнив о необходимости соблюдения санитарных мер и вакцинации.

На днях в Бурятии ужесточили правила проведения массовых мероприятий – от культурных до спортивных, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей.

Первый замминистра культуры Бурятии Николай Емонаков объяснил накануне новые условия проведения концертов и прочих культурных мероприятий.

Фестиваль «Ночь ёхора» в этом году пройдёт только онлайн, накануне был объявлен приём заявок.

В Улан-Удэ усилены рейды мобильных групп, направленные на профилактику распространения COVID-19. «Усиление рейдов связано с осложнением эпидемиологической обстановки. К сожалению, горожане стали игнорировать требования санитарно-эпидемиологического режима», - поясняют в мэрии.
коронавирус профилактика
 
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