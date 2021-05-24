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В Бурятии начался приём заявок на «Ночь ёхора»

В Бурятии начался приём заявок на «Ночь ёхора»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лучшее исполнение ёхора определят онлайн

В Бурятии начался приём видеозаявок на фестиваль «Ночь ёхора». В этом году мероприятие пройдёт онлайн. Принять участие могут все желающие вне зависимости от места проживания и уровня подготовки. Заявки можно будет отправлять до 20 июня.

Как сообщает пресс-служба театра «Байкал», новый формат позволит расширить географию и требования к участию. В этом году участниками могут стать все желающие. Достаточно лишь записать видео своего исполнения согласно требованиям и отправить заявку. Жюри фестиваля будут оценивать правильность исполнения движений, манеру пения, синхронность и наличие костюмов.

- Если раньше в нашем конкурсе, преимущественно, принимали участие народные коллективы, то сейчас участниками могут стать семьи или, например, коллеги. За границей и в регионах России проживает большое количество наших земляков, будет отрадно, если и они примут участие в нашем конкурсе, - рассказал директор фестиваля Аюр Догданов.

По итогам онлайн-конкурса жюри будет определена тройка победителей, а народным голосованием обладатель приза зрительских симпатий. Победители поделят между собой призовой фонд в 200 тысяч рублей. Итоги конкурса будут объявлены 26 июня на сайте театра «Байкал».

О том, что республиканский фестиваль бурятского национального танца «Ночь ёхора» пройдёт онлайн стало известно 17 мая на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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